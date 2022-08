Percettori del reddito di cittadinanza da oggi al lavoro a Montano Antilia

Pulizia e manutenzione del territorio, attività di cui si occuperanno i percettori del reddito di cittadinanza a Montano Antilia. Questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano Trivelli. Già lo scorso anno l’esecutivo approvò dei progetti da dedicare a quanti percepiscono questi sostegni al reddito: Puliamo Montano Antilia e Manutentiamo il nostro comune.

Le attività dei percettori del reddito di cittadinanza

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono tenuti a dare la disponibilità di almeno 8 ore settimanali per Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di residenza. Lo prevedono Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale.

Un modo per far sì che chi è senza lavoro e percepisce il sostegno possa, in attesa di trovare occupazione, si renda utile alla comunità svolgendo attività al servizio del proprio comune. Benché queste siano le regole molti Enti hanno approvato dei progetti ma non li hanno mai fatti partire.

Gli ambiti di lavoro

Eppure sono molteplici le attività che possono svolgere i percettori del reddito di cittadinanza. I progetti possono interessare l’ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Nel caso di Montano Antilia da oggi (29 agosto) si occuperanno della manutenzione e pulizia del territorio.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano quindi un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività.

Le disposizioni in vigore sul Reddito di Cittadinanza prevedono che i Comuni siano responsabili dei progetti.

I beneficiari svolgeranno l’attività ritenuta più adatta alle abilità e alle competenze personali tra quelle disponibili.

Nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano sono già tanti i comuni che hanno approvati dei progetti,