Casal Velino: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro. Ecco cosa faranno

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha approvato un progetto utile alla collettività (PUC), destinato ai percettori del reddito di cittadinanza nel Comune di Casal Velino.

Le attività per i beneficiari del Reddito di cittadinanza a Casal Velino

Nello specifico, il progetto “Vigilanza e controllo scuole e scuolabus”, vedrà impegnate 20 persone, seguendo una rotazione semestrale per un minimo di 6 mesi.

Le attività previste da questo progetto, vanno intese come complementari a supporto e a integrazione rispetto a quelle svolte dal Comune, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, saranno impiegati in vigilanza e controllo dell’entrata e uscita da scuola, accompagnamento allo scuolabus.

L’Ente, si impegna, inoltre, ad organizzare una giornata formativa, in collaborazione con associazioni. I beneficiari, svolgeranno le attività, per un minimo di 8 ore fino ad un massimo di 16 ore settimanali, da svilupparsi su un minimo due giorni a settimana e un massimo di cinque.

Con questo progetto, l’amministrazione comunale, intende garantire un supporto all’attività di vigilanza durante l’orario di entrata ed uscita delle scuole dell’obbligo, provvedendo anche, in sicurezza, all’accompagnamento allo scuolabus.

Questo progetto, inoltre, ha una duplice finalità, da un lato offre al soggetto destinatario la possibilità di sentirsi parte della società lavorativa, e dall’altro anche maggiore sicurezza agli alunni e garantire un servizio migliore ai genitori.

Il progetto rientra nell’ambito del decreto legge del 2019 che ha istituito il Reddito di Cittadinanza, quale misura politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà.

I Puc

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono tenuti a dare – nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale – la disponibilità di almeno 8 ore settimanali per Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di residenza.

I progetti possono svolgersi in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività.