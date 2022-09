Sicurezza a Vallo della Lucania: fondi per gli straordinari della Polizia Municipale

Ammonta a novemila euro la cifra che il Comune di Vallo della Lucania ha investito per la sicurezza sul territorio e in particolare per un progetto di polizia locale a supporto di eventi e manifestazioni.

Sicurezza a Vallo della Lucania: il progetto

Il programma, della durata di un anno, è stato predisposto dal capitano dei caschi bianchi, il comandante Antonio Musto. Esso ha avuto e avrà, fino a fine anno, il compito di garantire assistenza alla maggior parte delle manifestazioni che si effettuano sul territorio del Comune. Si tratta per lo più di appuntamenti religiosi.

Nello specifico le processioni del venerdì Santo, San Francesco da Paola, la Fiera di Pattano, la festa di San Cataldo, il COrpus Domini, Sant’Antonio ad Angellara e Vallo della Lucania, la Madonna delle Grazie, la Madonna dell’Assunta, Santa Veneranda, Madonna della Vittoria e, nelle prossime settimane, San Pio, i Defunti, San Nicola e le festività di Natale e fine anno.

I fondi

I fondi serviranno in particolare per i pagamenti degli straordinari degli agenti, considerato che la maggior parte degli eventi si svolgono in orario serale e si protraggono ben oltre il normale orario di servizio.

Le attività sono legate in particolare al controllo della viabilità, della sosta, ma anche della sicurezza. I finanziamenti arriveranno dai proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada incassate dall’Ente.