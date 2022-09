Strada chiusa: niente scuolabus per gli studenti di Roscigno

Nuovo anno scolastico vecchi problemi. Per decine di studenti del comprensorio alburnino lo scuolabus potrebbe non partire con l’inizio della scuola. A subire i disagi maggiori saranno gli studenti Roscigno, costretti a raggiungere la scuola elementare di Corleto Monforte.

Scuolabus per gli studenti di Roscigno: i disagi

La strada che collega i due centri è la famigerata Sp342, chiusa al transito la prima volta addirittura nel 2010. La Provincia ha garantito interventi, lo stesso comune di Roscigno con il supporto di privati ha eseguito alcuni lavori di messa in sicurezza, anche se vi sono tratti in cui sarebbe necessario eseguire opere più complesse per il completo ripristino della carreggiata.

Ma dopo le opere tampone, già lo scorso anno, l’amministrazione di Roscigno guidata dal sindaco Palmieri chiese l’autorizzazione al passaggio sulla Sp342 quantomeno dello scuolabus. L’Ente si disse pronto anche a mettere a disposizione dei volontari per il monitoraggio dello stato dell’arteria ma fu tutto inutile.

Richiesta negata da parte della Provincia e con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 il problema resta lo stesso per dei bambini che hanno il diritto di raggiungere la scuola primaria. Per farlo saranno costretti a percorrere lunghi tragitti alternativi, con tutti i disagi che ne conseguono.

Purtroppo la Sp342 è soltanto una delle arterie del comprensorio alburnino che richiedono interventi di messa in sicurezza. Strade chiuse ed altre in pessimo state rappresentano uno dei problemi che frenano lo sviluppo del territorio.