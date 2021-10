Sp342 Roscigno – Corleto: ok ai lavori

ROSCIGNO. Buone notizie per la viabilità nel comprensorio alburnino. Con decreto del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, è stata approvata la proposta relativa ai lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito dei dissesti e movimenti franosi della S.P. 342/B.

Il tratto di strada interessato è quello di località Sant’Andrea tra il comune di Roscigno e quello Corleto Monforte.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Roscigno Pino Palmieri che nei giorni scorsi ha incontrato i vertici della Provincia: “quando la sinergia tra gli Enti viene fatta in modo serio può solo portare risultati positivi e concreti. Ora aspettiamo solo marzo 2022 per l’inizio dei lavori. Non abbiamo più tempo”.