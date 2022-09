Messa in sicurezza della Ficocella a Palinuro: completato l’iter progettuale

Si completa l’iter progettuale per la sistemazione della strada comunale in località Ficocella a Palinuro. Un’opera attesa da mesi, per la quale il Comune aveva anche ottenuto risorse da parte del Ministero dell’Interno che nel dicembre scorse assegnò fondi per progetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

Ficocella a Palinuro: i fondi

All’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Stanziona andarono risorse per il dissesto in località San Nicola, per il molo dei Francesi e appunto per la strada di località Ficocella.

Ora la neo amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Pirrone ha completato la progettazione che permetterà di garantire la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico in località Ficocella, in prossimità del costone roccioso a Palinuro.

Al contempo l’opera prevede la sistemazione delle strutture e delle infrastrutture dannegiate, in particolare la strada comunale.

I costi

Il costo delle opere ammonta a 143mila euro; di questi 105mila euro serviranno per i lavori mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione.

Il dissesto nell’area della Ficocella

Lo scorso anno, a causa di una forte ondata di maltempo, il territorio subì non pochi problemi e in località Ficocella di Palinuro si segnalò anche la frana del costone roccioso adiacente la spiaggia che impose al comune l’interdizione dell’area in attesa della sistemazione.