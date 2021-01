Palinuro, crollo sulla spiaggia della Ficocella

Palinuro, crolla costone che sovrasta la baia della Ficocella. Il costone, già pericolante da diversi anni e già in parte interdetto, è franato a causa delle incessanti piogge dei giorni scorsi. È successo nella tarda mattinata. Sul posto i gruppi di protezione civile e gli uomini della capitaneria di porto Palinuro guidati dal comandante Francesca Federica Del Re.

La spiaggia è stata interdetta all’accesso, chiuse anche le scale d’accesso.

Il Comune dovrà ora intervenire in tempi brevi per la messa in sicurezza in vista della stagione estiva.