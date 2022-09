Controlli sulla SS19: raffica di sanzioni in due ore

Hanno preso il via questa mattina i controlli sulla SS19 nel tratto Eboli-Battipaglia. Ad effettuare il monitoraggio dell’importante arteria gli uomini della Polizia municipale ebolitana, diretta dal comandante Mario Dura.

I controlli sulla SS19

L’obiettivo è quello di prevenire incidenti stradali, talvolta causati da incauti automobilisti che eseguono manovre azzardate o procedono a velocità elevata.

In appena due ore di controlli sulla SS19 sono stati sanzionati 23 automobilisti quasi tutti proprio per divieto di sorpasso e velocità non commisurata al tipo di strada.

I continui controlli si terranno anche nei prossimi giorni avvalendosi di auto civetta proprio per non destare il sospetto dei trasgressori, fanno sapere dal comando di polizia municipale.

Gli incidenti

Purtroppo sono frequenti gli incidenti sulla SS19, tra Eboli e Battipaglia. L’ultimo una settimana fa. Era il 30 agosto quando, in seguito all’impatto tra due auto, rimase ferita una donna, trasferita in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente provocò anche la chiusura al transito dell’arteria in attesa del ripristino della strada e della rimozione dei veicoli incidentati. Nell’aprile scorso, in seguito ad un sinistro sulla SS19, ad un giovane fu amputata una gamba.

La SS19 delle Calabrie

La SS19 delle Calabrie venne istituita nel 1928. Da Battipaglia essa raggiunge Catanzaro transitando per il Vallo di Diano, la Basilicata e infine la Calabria. E’ lunga 365 chilometri ed è in gestione all’Anas (salvo alcuni tratti declassati).