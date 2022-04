Incidente sulla SS19, ferito 31enne. Necessaria amputazione del piede

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia. Un giovane ebolitano, 31 anni, è rimasto gravemente ferito in un sinistro avvenuto sulla Statale 19.

Incidente sulla SS19, la dinamica

Il ragazzo era in sella ad una moto quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio ed è finito rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari della “Croce Verde” di Battipaglia, è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Qui i medici hanno riscontrato un grave trauma al piede e hanno dovuto procedere all’amputazione.

Il 31enne resta ricoverato in prognosi riservata, ma non rischierebbe la vita. Sull’incidente sono in corso le ricostruzioni da parte delle Forze dell’Ordine.