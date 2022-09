Occupazione abusiva del suolo pubblico ad Agropoli: chiuse otto attività

Occupazione abusiva del suolo pubblico ad Agropoli, controlli e sanzioni. Importante attività degli uomini della polizia municipale di Agropoli, diretti dal comandante Sergio Cauceglia.

Occupazione suolo pubblico ad Agropoli: i provvedimenti

Questa mattina, infatti, sono state notificate 8 ordinanze ad altrettanti proprietari di esercizi di vicinato non alimentare, collocati tra Corso Garibaldi e via Mazzini. I provvedimenti dispongono la sospensione delle attività per 5 giorni.

Già a luglio scorso, a margine di un controllo del Comando di Polizia Municipale di Agropoli, era stata riscontrata l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte delle stesse.

Pertanto erano seguite delle ordinanze per il ripristino dello stato dei luoghi. Tuttavia ad un successivo controllo venne riscontrata l’inottemperanza del provvedimentoprovvedimento.

I controlli

La polizia Municipale nel corso della stagione estiva ha monitorato diversi negozi, considerate anche le polemiche dei cittadini che contestavano lo scarso decoro della città conseguente ad una gestione del suolo pubblico non corretta. I controlli avevano interessato pure bar e ristoranti.



A finire sotto accusa, però, erano stati soprattutto i negozi etnici di Agropoli che nonostante gli avvisi esponevano all’esterno delle loro vetrine decine di prodotti, alcuni dei quali posizionati anche sul suolo pubblico in maniera abusiva.

Ora è arrivata la sospensione delle attività; in caso di inottemperanza la polizia municipale interverrà in maniera coattiva.