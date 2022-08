Musica e suolo pubblico: sanzioni ad Agropoli

Nella serata di ieri, 20 agosto, personale della Polizia municipale e della Stazione Carabinieri di Agropoli ha dato corso ad una serrata attività di controllo dei pubblici esercizi siti in via Patella, via Mazzini e piazza delle Mercanzie.

I controlli hanno avuto inizio alle ore 22.00 e sono terminati alle ore 02.30. L’attività di polizia amministrativa posta in essere, finalizzata anche ad accertare il rispetto della recente ordinanza sindacale in materia di trattenimenti musicali, ha determinato nove sanzioni a carico di pubblici esercizi per indebita occupazione di suolo pubblico per motivi commerciali.

Inoltre, sono stati effettuati accertamenti anche in relazione all’emissione di musica in filodiffusione o dal vivo, rilevando irregolarità in almeno due pubblici esercizi, ai quali, all’esito di attività di riscontro presso l’ufficio Attività Economiche e Produttive del comune di Agropoli, seguirà ordinanza di cessazione emissione sonora in riferimento alla legge 447/95, nonché del regolamento comunale.

L’attività svolta dalla Polizia municipale e dai Carabinieri è stata più volte sollecitata da cittadini e associazioni di categoria.