Viabilità a Pisciotta: consegnati lavori per la Sp257

Buone notizie per la viabilità nel Cilento e in particolare a Pisciotta. La Provincia di Salerno ha annunciato di aver consegnato i lavori di manutenzione straordinaria previsti dall’Accordo Quadro Area 2, Comparto 3, per il ripristino del manto stradale di alcuni tratti della SP257.

Viabilità a Pisciotta: la mappa dei lavori

I lavori interesseranno la carreggiata nei pressi dell’Innesto SR ex SS 447, ricadente nel comune di Pisciotta, località Rodio. La spesa dei lavori di miglioramento della viabilità a Pisciotta prevede un importo netto di euro 58.170,83.

Il commento

«L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – verrà consegnato presumibilmente lunedì 5 settembre p.v. e consiste nella sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti fortemente disconnessi della SP 257 – Innesto SR ex SS 447 in località Rodio di Pisciotta». Così il presidente della Procincia Michele Strainese.



Poi ripete il leitmotiv: «Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità».

Quello di Pisciotta non è l’unico intervento consegnato per migliorare la viabilità sul territorio. Nei giorni scorsi la Provincia di Salerno ha consegnato anche altri interventi in aerea Parco. Nello specifico prenderanno il via a breve opere di manutenzione della provinciale tra Sicignano degli Alburni e Palomonte.