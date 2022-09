Sp36 a Sicignano e Palomonte: consegnati i lavori

Buone notizie per la viabilità nel comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le strade provinciali sono spessi in pessimo stato e difettano di manutenzione. Una discriminante anche per lo sviluppo del territorio.

I lavori sulla Sp36

In questo caso, però, la Provincia di Salerno ha annunciato la consegna di lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, con rifacimento di parte della segnaletica orizzontale della SP 36. Interessati i tratti ricadenti nei comuni di Sicignano degli Alburni e Palomonte. Le opere avranno un importo di euro 159.050,41.

Il commento

«L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – è stato consegnato in queste ultime ore e sono quindi iniziate le operazioni di picchettamento relative all’esecuzione dei lavori previsti sulla SP 36».

Poi, ripete il solito Leitmotiv che accompagna ogni dichiarazione inerente nuove opere pubbliche: «Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità».

I lavori consentiranno di risolvere alcune criticità sul tratto stradale, da tempo segnalate.