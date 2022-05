Sp36 a Sicignano, presentata interrogazione alla Provincia

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Presentata interrogazione a risposta scritta diretta alla Provincia per la SP 36 a Sicignano degli Alburni. L’iniziativa è del consigliere provinciale della Lega Giuseppe Del Sorbo.

«Su segnalazione del Coordinatore cittadino della Lega di Sicignano degli Alburni Gerardino Ciafone, ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Provincia Michele Strianese per rappresentargli le pessime condizioni in cui versa la SP36 – spiega – La strada provinciale rappresenta un importante collegamento tra il centro abitato di Sicignano degli Alburni con l’area scalo-stazione ferroviaria e lo snodo autostradale A2 del Mediterraneo, tra i comuni alburnini e l’area della Valle del Sele, il Tanagro, la città capoluogo di provincia e il Vallo Diano.

Attualmente versa in condizioni di pericolo dovute al manto stradale dissestato, interessato da movimenti franosi e dalla caduta di massi dal costone adiacente alla tratta. Una serio di disagio per quanti percorrono quella strada in auto o in moto»

«Ho chiesto all’ente di porre in essere azioni risolutive a tutela della pubblica e privata incolumità – ha concluso Del Sorbo – Ringrazio Gerardo Ciafone e i militanti della Lega di Sicignano degli Alburni che mi hanno interessato della problematica che continuerò a seguire presso l’ente Provincia»