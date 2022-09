Ostigliano, rubati tre pony: «Aiutateci a ritrovarli»

Ladri in azione la scorsa settimana a Perito. Ignoti sono entrati in azione in una casa di campagna sita a pochi passi dalla Diga Alento, nella frazione Ostigliano.

Rubati tre pony: colpo ad Ostigliano

Ad essere portati via non sono stati soldi o gioielli ma qualcosa che dal punto di vista affettivo ha un valore addirittura maggiore. I malviventi, infatti, hanno rubato tre pony.

Gli animali, due femmine ed un maschio, sono spariti nel corso della notte e tutti gli elementi raccolti riconducono proprio ad un furto.

L’appello dei proprietari

Disperati i proprietari che sperano che qualcuno li abbia visti e possa contribuire a ritrovarli. «Siamo disperati – fanno sapere – perché loro tre sono l’anima della nostra famiglia».

Purtroppo i furti di animali non sono nuovi nel Cilento. Lo scorso inverno i carabinieri hanno indagato su diversi episodi registrati in tutto il comprensorio cilentano. Gruppi di malviventi presero di mira abitazioni di campagna o aziende agricole portando via anche prodotti alimentari come vino, olio o attrezzature da lavoro.

A Vallo della Lucania furono portate vie sei mucche e un toro da un’azienda agricola di località Pattano.

Nell’abitazione di campagna di Ostigliano si trovavano oltre ai tre pony rubati anche due cavalli che però non sono stati portati via.