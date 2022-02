Vallo, furti in azienda: rubate sei mucche e un toro

Rubate sei mucche e un toro. Una serie di furti in aziende e abitazioni è stata messa a segno la notte scorsa a Vallo della Lucania.

I malviventi hanno preso di mira anche l’azienda Le Starze in località Pattano. “La scorsa notte – denuncia il titolare Mario Di Bartolomeo- si è verificato un brutto episodio: sei mucche ed un toro sono stati portati via da sconosciuti che poi si sono dati alla macchia. Questo fatto ci demoralizza ed umilia il nostro lavoro. È davvero facile prendere di mira le piccole aziende. Ai cari furfanti, che forse diversamente non riuscirebbero a guadagnarsi il pane, dico che dietro la nostra realtà c’è tanto lavoro, amore, ricerca, sacrificio, impegno di uomini e donne liberi poichè dediti ad uno scopo più grande, quello di preservare la nostra identità. All’appello risponderemo sempre “Presenti”.