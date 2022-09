Il Metrò del Mare non salpa: passeggeri per Capri restano in porto

Una giornata a Capri con il Metrò del Mare, magari usufruendo anche di uno sconto. Un’occasione che diversi cittadini di Agropoli e Castellabate non avrebbero voluto perdere, ma alla quale sono stati costretti a rinunciare.

Metrò del Mare, gli sconti per Capri

L’Alicost, la società che durante la stagione estiva ha garantito i collegamenti via mare dal Cilento a Salerno, Costiera Amalfitana e Capri, ha annunciato nei giorni scorsi degli sconti per raggiungere l’Isola Azzurra, Amalfi o Positano dal 29 agosto al 2 settembre. I passeggeri avrebbero potuto viaggiare pagando un ticket di soli 16,50 euro (andata e ritorno) per Capri e di 9,70 euro per le località della Costiera.

Un servizio già introdotto lo scorso anno, in collaborazione con le amministrazioni locali. Peccato, però, che dopo i primi tre giorni il traghetto sia rimasto fermo in porto.

Il disservizio

Ieri (1 settembre) il servizio dal Cilento a Capri è stato annullato causa maltempo. Oggi, invece, il traghetto non ha proprio raggiunto gli scali portuali di San Marco di Castellabate e Agropoli. E ciò senza preavviso.

«Questa mattina mi sono recato al porto di Agropoli per prendere il Metrò diretto a Capri ma il traghetto non è arrivato. Non ci è stato dato alcun preavviso, neanche alla biglietteria hanno saputo spiegarci i motivi», spiega un passeggero.

Rabbia tra i cittadini che speravano di poter usufruire della promozione valida per cinque giorni, ma che di fatto è stata attiva solo dal 29 al 31 agosto.

Il servizio del Metrò del Mare per l’estate 2022 si chiude così tra i disagi; già la scorsa settimana c’erano stati problemi per i passeggeri diretti a Capri rimasti bloccati in mare a causa di un guasto improvviso ai motori.