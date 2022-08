Metrò del Mare: ecco gli sconti per i cittadini di Castellabate

Fino al 2 Settembre 2022 i residenti del Comune di Castellabate potranno raggiungere la Costiera Amalfitana e Capri a prezzo ridotto. L’Alicost, in collaborazione con l’Ente, ha garantito gli sconti per raggiungere l’isola Azzurra, Positano e Amalfi.

Sconti per il Metrò del Mare a Castellabate, i dettagli

Nello specifico il costo della corsa andata e ritorno per Capri sarà pari ad euro 16.50, quello per Amalfi pari ad euro 9.70 così come quello della corsa per raggiungere Positano.

Il commento

“I nostri concittadini avranno la possibilità di fruire di questa vantaggiosa offerta per poter raggiungere le località della costiera amalfitana e Capri e godere della loro magica atmosfera in questi giorni di fine Agosto e inizio Settembre” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

Il Metrò del Mare

Alicost già lo scorso anno ha garantito collegamenti a prezzo ridotto negli ultimi giorni di servizio per i cittadini di Agropoli e Castellabate ma unicamente per raggiungere la costiera amalfitana. Ora gli sconti si rinnovano anche per Capri.

Il Metrò del Mare quest’anno ha avviato il suo servizio a luglio.

Per l’area cilentana sono stati interessati i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota e Sapri.

Queste le tratte nel dettaglio: