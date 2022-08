Agropoli, guasto al Metrò del Mare: passeggeri bloccati in mare

Avaria ad entrambi i motori, il Metrò del Mare resta bloccato al largo di Agropoli, con i passeggeri costretti a rientrare in porto a bordo di un peschereccio. È successo questa mattina intorno alle 10.30.

L’imbarcazione, diretta da Agropoli a Capri, era da alcuni minuti partita dal porto della cittadina cilentana con a bordo 126 persone. All’improvviso l’equipaggio ha riscontrato problemi ai motori che hanno lasciato il traghetto nel bel mezzo del mare.

Benché non vi siano stati problemi di altra natura, né pericoli per le persone a bordo, alcune hanno iniziato ad avvertire problemi determinati dall’ansia e dalla preoccupazione del momento.

Immediato l’allarme all’ufficio circondariale marittimo di Agropoli. Gli uomini agli ordini del comandante Valerio Di Valerio hanno immediatamente raggiunto il Metrò del Mare. Allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che in questa stagione estiva stanno effettuando anche un servizio di controllo della sicurezza in mare e di salvataggio in acqua scooter.

Otto persone sono state portate immediatamente in porto, per essere sottoposte alle cure dei sanitari del 118, intanto intervenuti sul posto. Per fortuna nessuno di loro ha avuto problemi seri. Tutti gli altri hanno dovuto attendere l’intervento del peschereccio Lembo, ormeggiato presso il porto di Agropoli.

Grazie all’intervento del privato è stato possibile trainare in porto l’imbarcazione.

L’odissea per i passeggeri si è conclusa dopo circa tre ore. Oltre a qualche disagio e ad attimi di paura nessuno ha avuto conseguenze gravi. Non sono mancate proteste per la vacanza finita male. Da comprendere che tipo di guasto ha potuto determinare il blocco di entrambi i motori del Metrò del Mare.