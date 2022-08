Manutenzione del territorio: «Pochi forestali, Roscigno interviene con fondi propri»

Gli operai idraulico forestali sono pochi ed hanno difficoltà a garantire la manutenzione del territorio. Le ripercussioni sono sulla viabilità, sul turismo e ad anche sulla sicurezza. A denunciare questa situazione è Pino Palmieri, primo cittadino di Roscigno, da sempre critico con l’attuale governance dell’Ente montano.

Pochi forestali per Roscigno: il commento del sindaco

«Con risorse comunali, dobbiamo far fronte alla mancata pulizia delle strade comunali da parte della Comunità Montana Alburni», spiega il primo cittadino. «Purtroppo, i 6 operai forestali a tempo determinato del cantiere di Roscigno, che ringrazio per la continua disponibilità, non sono più in grado di affrontare da soli le tante attività lavorative necessarie alla manutenzione del nostro territorio».

Così il Comune ha iniziato a fare da sé e grazie anche agli operai dell’Eka che garantisce la pulizia del territorio comunale ha avviato interventi di manutenzione.

Più volte il sindaco Palmieri ha segnalato criticità, e all’orizzonte non intravede una rapida risoluzione delle problematiche: «le stabilizzazioni e le nuove assunzioni più volte annunciate da Uncem Campania e dalla maggioranza politica della C.M., non hanno ancora trovato riscontro nella realtà e tutto ciò penalizza sempre di più la sicurezza della nostra terra», conclude il sindaco alburnino.

Palmieri è stato presidente della Comunità Montana fino al 2017 quando due membri della Giunta, il vice presidente Nicola Gigliello, e l’assessore Vincenzo Onnembo rassegnarono le dimissioni.