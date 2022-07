Comunità Montana Alburni fissa le priorità

CONTRONE. Una cabina di regia per i bandi Pnrr, un’azione più incisiva per superare l’emergenza viabilità, il rafforzamento della partnership con il Parco e rilancio del ruolo del Gal “I sentieri dei buon vivere”.

Questi soltanto alcuni dei progetti contenuti nel documento politico-programmatico della Comunità Montana Alburni, presieduta dal sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, Gaspare Salamone. A completare la governance Vincenzo Luciano, vicesindaco di Aquara e vicepresidente dell’Ente montano e Donato Poto, assessore.

Il documento politico – programmatico della Comunità Montana Alburni

Il documento politico – programmatico ha la finalità di costruire una vera e propria piattaforma di rilancio di tutto il territorio e delle comunità alburnine.

Molteplici i progetti in cantiere: la centrale di committenza unica, l’ufficio per l’autorizzazione del taglio dei boschi, il canile comunitario, l’Osservatorio sulla salute e uno sportello del Genio civile.

Il commento

“Ogni azione, ogni politica comune deve avere come obiettivo fondamentale il mantenimento dei giovani sul territorio – sottolinea il presidente Salamone – importante deve essere anche l’azione inclusiva e solidaristica nei confronti dei tanti cittadini stranieri che lavorano nei comuni del comprensorio. La situazione dei territori come i nostri impone azioni congiunte e senza divisioni, iniziative politiche e amministrative che abbiano come obiettivo la costruzione di una vera e propria piattaforma di rilancio dell’area”.

I prossimi obiettivi

Nell’immediato la Comunità montana Alburni ha l’obiettivo di affermare il ruolo propositivo e operativo del Gal, organizzare una cabina di regia, in accordo con Uncem Campania, per sostenere progettualità pubblica e privata sui nuovi bandi Pnrr e Psr, dare sostanza al progetto del neo Consorzio forestale prevedendo piccoli impianti di produzione energetica da biomasse legnose in tutti i comuni.

Non solo: importante sarà anche la viabilità Per questo verranno intraprese iniziative per la ripresa del secondo lotto della Fondovalle Calore e nuove assunzioni per sostenere il lavoro di gestione dei cantieri e le operazioni burocratiche del settore forestale.

Inoltre, sarà portato avanti il ruolo di capofila della Comunità sul bando delle green communities, azione pilota sulla forestazione e le filiere del legno in collaborazione con il Consorzio nazionale forestale.