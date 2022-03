Cilento: continua il periodo freddo, nuovo calo termico

Persiste da giorni un’anomalia termica notevole sull’Italia, in particolare sul sud del paese. Aria fredda dalla Russia continua a scorrere lungo l’Adriatico comportando temperature sotto la media anche sul Cilento. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Venti moderati settentrionali. Freddo.

DOMENICA: condizioni di tempo prevalentemente stabile ma ancora abbastanza freddo con valori inferiori alla media stagionale.