Casal Velino, doppio incidente: due feriti

Doppio incidente stradale questo pomeriggio a Casal Velino. Un ragazzo di 26 anni, del posto, è finito in ospedale. Nello stesso incidente un 45enne delle guardie ambientali di rientro da un turno nel centro vaccinale di Vallo della Lucania, che si era fermato per prestare soccorso e stava veicolando il traffico, è stato investito da un’altra auto.

È successo nei pressi del bivio di Acquavella. Prima l’impatto tra la moto e una Fiat cinquecento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’auto stava uscendo da un cancello quando ha impattato contro la moto.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il ragazzo di Casal Velino che era a bordo della moto.

Nel violento impatto il motociclista ha riportato diverse fratture, soprattutto agli arti inferiori. Sul posto immediato l’arrivo di sanitari con una ambulanza rianimativa della Misericordia di Ascea.

Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato trasferito al San Luca per gli accertamenti di rito anche il volontario della Protezione Civile che di rientro a casa ad Acquavella dopo il turno al centro vaccinale é stato investito da un’auto proprio sul luogo dell’incidente. La donna alla guida dell’auto si è subito fermata per prestare i primi soccorsi poi l’arrivo di una ambulanza.