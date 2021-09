Padula: candidati a confronto con i membri del Forum dei Giovani

PADULA. Nell’ottica di promuovere il dialogo tra i giovani e le istituzioni, in particolare l’Amministrazione Comunale, il Forum dei Giovani di Padula ha organizzato l’evento “Forum Asking Questions – Elezioni 2021” che si terrà il giorno 26 settembre alle ore 19:30 in Piazza Umberto I.

L’evento prevede un dibattito strutturato durante il quale verranno poste alcune domande elaborate dai membri del Forum.

Il dibattito verterà su ambiti di interesse del Forum stesso, quali le politiche giovanili, l’accesso alla cultura e allo sport, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio.

I partecipanti al dibattito saranno tre candidati per ogni lista elettorale e due moderatori membri del Forum.

I candidati devono rispettare i seguenti requisiti:

• Il/la Candidato/a Sindaco/a della lista;

• N°1 Candidato/a del sesso opposto al primo;

• N°1 Candidato/a nella fascia di età 16-34 anni (fascia di adesione al Forum dei giovani).

Ogni domanda verrà sottoposta a entrambe le liste, prevedendo un tempo di risposta massimo pari a 3 minuti per ogni lista in maniera alternata. Durante il dibattito, le parti potranno scegliere il proprio interlocutore.

Le parti avranno a disposizione 3 “jolly” per controbattere, allo scopo di garantire il diritto di replica. Tale jolly dà diritto a 2 minuti di tempo tassativi.