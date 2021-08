Quando la Rai venne ad Agropoli (Parte VI)

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle trasmissioni Rai trasmesse da Agropoli. La prima parte dal 1955 al 1984, la seconda dal 1995 al 1998, la terza dal 2001 al 2002 la quarta dal 2002 al 2005 ed infine la quinta dal 2006 al 2012. Oggi vi proponiamo i programmi Rai che hanno portato le loro telecamere in città dal 2014 al 2019.

2014, Mezzogiorno in Famiglia. La trasmissione RAI, in diretta tv, inizia alle 11.30 ma ad Agropoli, presso il porto turistico, ci si prepara già dalle 8 del mattino: c’è da allestire i tavoli, da preparare i piatti tipici da esporre e le opere artigianali. Agropoli ha una squadra di 12 ragazzi negli studi Rai di Roma e un gruppo presso il porto turistico per il collegamento dal Cilento, dove a condurre i giochi c’è l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

2015, Easy Driver. Agropoli torna ad essere protagonista della tv nazionale grazie al programma Easy Rider. A maggio, per due giorni, le telecamere del format, dedicato al mondo dei motori e delle automobili, hanno ripreso i luoghi più suggestivi della città alla scoperta delle tradizioni locali e dei posti più caratteristici, dall’area portuale al borgo antico. La puntata condotta da Veronica Gatto e Roberta Morise è andata in onda sabato 11 luglio del 2015.

2018, Sereno Variabile. Sono tornano le telecamere Rai di Sereno Variabile per registrare le immagini della città di Agropoli. Il fortunato programma di Rai Due, ideato e condotto da Osvaldo Bevilacqua, ha focalizzato l’attenzione sul porto turistico, sono state poi operate riprese subacquee della costa e poi si è passato al meraviglioso borgo antico. Presso il Castello Angioino-Aragonese, sono state allestite diverse postazioni: di enogastronomia, ma anche di arte e cultura. Non potevano di certo mancare le degustazioni di piatti tipici: il cosiddetto “cuoppo” e le alici fritte.

2019, La Vita in Diretta. Le telecamere Rai giungono ad Agropoli per intervistare Alfredo Lo Brutto autore di una foto scattata da una piccola piazzetta sopra il porto, che diventa subito virale sui social. La foto in questione infatti sembrerebbe raffigurare la figura di Cristo.



2019, Tg Itinerante della Campania. Lo spazio televisivo condotto dal giornalista, Rino Genovese, è andato in onda sabato 30 novembre 2019 mostrando a tutti i telespettatori le zone più belle e suggestive di Agropoli, passeggiando nei vicoli dell’Acropolis e dal Castello Angioino-Aragonese hanno dato il via ai festeggiamenti natalizi con la Casa di Babbo Natale più grande d’Italia e forse anche più pagata. Il noto programma è dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei numerosi comuni della regione, raccontando storia, tradizioni e varie notizie dei centri campani.

2019, BellItalia. La rubrica BellItalia, in onda nel Tg Regionale, il 7 dicembre 2019 ha dedicato uno spazio alla magia del Natale agropolese. Le telecamere hanno ripreso il Castello Incantato, con le sue stanze, i suoi magici elfi e Babbo Natale, situato nella suggestiva locations della parte alta di Agropoli al Castello angioino aragonese.