Al via la campagna di sensibilizzazione contro l’obesità infantile

Mangiare bene per vivere meglio è lo slogan che accompagnerà la campagna di sensibilizzazione contro l’obesità infantile promossa dall’associazione Med Way, da anni impegnata in progetti di valorizzazione della Dieta Mediterranea. Teatro degli appuntamenti sarà la foce del Sele, presso il Camping La Foce dei Tramonti, dove si svolgeranno una serie di mini campus aperti ai bambini turisti e residenti per imparare a conoscere meglio il cibo, i prodotti tipici, la stagionalità e la biodiversità.

Tutto per imparare ad alimentarsi con consapevolezza prediligendo gli alimenti portanti dello stile mediterraneo. Il progetto è nato dalla necessità di sensibilizzare circa le corrette abitudini alimentari. L’Italia ha il primato europeo per l’obesità infantile maschile, come si evince dal Rapporto Eurispes 2020 in cui è riportato il dato allarmante che il 21,3% dei bambini italiani è in sovrappeso e il 9,3% obeso. Questo fenomeno è legato principalmente allo stile di vita e alle cattive abitudini alimentari, quindi facilmente trattabile e reversibile favorendo le corrette abitudini alimentari. Da qui l’idea dei volontari di Med Way di sviluppare azioni di educazione completamente gratuite.

Attraverso laboratori di cucina, di degustazione, giochi e micro lezioni, tutto rispettando le regole anti covid, si accompagneranno i bambini alla scoperta dell’alimentazione mediterranea.

La prima due giorni si è svolta dal 29 al 30 luglio ed ha coinvolto in totale 50 bambini provenienti da tutta Italia ospiti con le loro famiglie nelle strutture ricettive di Paestum.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno nelle date del 19 e 20 agosto e successivamente del 2 e 3 settembre. I laboratori si svolgeranno all’aperto e rispettando le distanze per un massimo di 10 bambini alla volta, sempre accompagnati da un genitore, in orari scaglionati.

Per informazioni scrivere a medwaycilento@gmail.com