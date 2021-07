Vaccini: sindaci del Cilento spingono sull’acceleratore

Immunizzare la Costiera Amalfitana e quella Cilentana. Si accelerano i tempi. Per i turisti e le comunità locali pronte a partire le super notti di somministrazione del siero anticovid. Ad annunciarlo ieri pomeriggio il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca (leggi qui).

Le prime tappe del Centro Mobile sono previste già per la prossima settimana. Martedì 3 agosto sarà a Marina di Camerota, proseguirà il giorno dopo per Palinuro, giovedì sarà ad Acciaroli e venerdì si sposterà a Positano.

Le reazioni

Entusiasta dell’iniziativa il sindaco di Pollica e coordinatore Anci piccoli Comuni, Stefano Pisani “È necessario – dice – accelerare nella somministrazione dei vaccini e mettere in sicurezza il resto dell’estate e soprattutto la scuola. Dopo la vaccinazione ai turisti cominciata a Pollica diverse settimane fa, nei prossimi giorni in collaborazione con l’Asl di Salerno porteremo letteralmente i vaccini in vacanza in alcuni comuni costieri. Prima dell’entrate in vigore dell’obbligatorietà del Green Pass abbiamo ancora di più semplificato l’accesso alla vaccinazione“.

Sulla stessa pozione il sindaco di Centola Palinuro Carmelo Stanziola e il primo cittadino di Camerota. “Ringrazio il Presidente De Luca – dice Scarpitta – per la l’attenzione verso le nostre località costiere, Camerota in modo particolare che viene sempre più riconosciuta per il suo notevole numero di presenze turistiche. È una ennesima promossa mantenuta da parte del Governatore. Grazie anche al sindaco di Pollica con il qual abbiamo progettato queste giornate. È la strada giusta per salvaguardare l’economia di un territorio a grande vocazione turistica oltre che un segnale di grande responsabilità”.