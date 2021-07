Donato Capozzoli: l’esterno di Aquara si tinge ancora di giallorosso

Continuano i movimenti di mercato in casa Polisportiva Santa Maria. Nei giorni scorsi per i giallorossi ufficializzati gli innesti di Gargiulo, Vitale e Oviszach. Dal lato rinnovi, invece, dopo quelli di Maggio e Campanella sono stati resi noti ieri quelli di Simonetti, Coulibaly, Romanelli e Pastore che giocheranno anche nella prossima stagione allo stadio “Antonio Carrano”. In mattinata, invece. è giunta quella di Donato Capozzoli, classe ’95 al terzo anno in giallorosso dopo le esperienze di Agropoli. Questo il comunicato del club cilentano.

Donato Capozzoli: rinnovo ufficiale con la Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria prosegue il percorso all’insegna della continuità. Il club, in mattinata, ha ufficializzato, la conferma di Donato Capozzoli. Per Capozzoli sarà il terzo anno con la maglia giallorossa. La società, guidata dal presidente Francesco Tavassi, ha voluto fortemente la riconferma del fantasista di Aquara, classe 1995, nonostante il brutto infortunio al termine dell’ultima stagione, che lo costringerà a saltare la prima parte della stagione. Il calciatore, idolo indiscusso della piazza, ha cominciato, seguito costantemente dalla staff sanitario giallorosso, il percorso di riabilitazione, con l’obiettivo di poter tornare quanto prima in campo.

