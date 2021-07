Polisportiva Santa Maria: arrivano a sei le riconferme in casa giallorossa

Continuano i movimenti di mercato in casa Polisportiva Santa Maria. Nei giorni scorsi per i giallorossi ufficializzati gli innesti di Gargiulo, Vitale e Oviszach. Dal lato rinnovi, invece, dopo quelli di Maggio e Campanella sono stati resi noti in mattinata altri quattro calciatori che giocheranno anche nella prossima stagione allo stadio “Antonio Carrano”.

Polisportiva Santa Maria: altre quattro riconferme annunciate

Dopo quelle di Campanella e Maggio, arrivano altre conferme in casa Polisportiva Santa Maria. Si tratta dei centrocampisti Francesco Simonetti e Kassoum Coulibaly e dei difensori Gabriele Pastore e Filippo Romanelli. Per Simonetti e Coulibaly sarà la terza stagione consecutiva con la maglia dei giallorossi del Cilento. Tra i protagonisti della vittoria del campionato nella stagione 2019/20, i due centrocampisti hanno contribuito con le loro prestazioni, nell’ultima stagione sportiva, a raggiungere gli obiettivi societari, nel primo anno per la storia del club in serie D. Conferme preziose anche quelle di Pastore e Romanelli, entrambi difensori, che vestiranno per il secondo anno consecutivo la maglia giallorossa. Tasselli importanti di un reparto, quello difensivo, ch’è stato tra i migliori in assoluto nell’ultima stagione di D, raggiungendo la TOP 10 delle migliori difese della Lega Nazionale Dilettanti.

“Insieme più forti” è l’iniziativa della Polisportiva Santa Maria finalizzata a promuovere l’abbinamento dei marchi delle attività imprenditoriali e commerciali presenti a Castellabate e nei territori limitrofi alla squadra di calcio giallorossa. I pacchetti di sponsorizzazione prevedono diverse soluzioni a costi accessibili e variabili sulle esigenze e sugli obiettivi commerciali e di marketing specifici dell’azienda. Si tratta di una pubblicità integrata, attraverso i vari canali di comunicazione del club, in grado di garantire all’azienda partner ottimi ritorni di immagine e di far crescere il progetto “Sport e Territorio” che la famiglia Tavassi sta portando avanti da anni, facendo diventare la Polisportiva Santa Maria uno strumento sportivo, sociale ed educativo per Castellabate e per tutto il territorio. Per ulteriori info e scoprire i pacchetti di sponsorizzazioni, gli interessati possono scrivere una mail a comunicazione@polisportivasantamaria.it.