Polisportiva Santa Maria: nuovo innesto in casa giallorossa

In attesa di conoscere il nome della nuova guida tecnica la Polisportiva Santa Maria continua a muoversi sul mercato. Dopo i rinnovi di Maggio e Campanella e gli annunci di Vitale e Oviszach altra ufficialità giunta in mattinata. Si tratta di Alessandro Gargiulo classe 2000 ex di Sorrento, Aversa e Paganese. Questo l’annuncio del club caro alle famiglie Tavassi e Carrano che disputerà il suo secondo anno in Serie D.

Polisportiva Santa Maria, annunciato l’arrivo di Alessandro Gargiulo

Alessandro Gargiulo è ufficialmente un calciatore della Polisportiva Santa Maria. Il giovane difensore napoletano, classe 2000, ha trovato nella giornata di ieri l’intesa con il club guidato dal presidente Francesco Tavassi. L’atleta, accompagnato dall’avvocato Roberto Iacono, ha, infatti, incontrato il direttore generale Alberico Guariglia e il direttore sportivo Antonio Amodio.

Le esperienze del calciatore

Gargiulo, difensore centrale, è reduce dall’ultima stagione in D con la maglia del Sorrento, formazione campana inserita nel girone H. Prima ancora, sempre in D, esperienze con le maglie dell’Aversa e del Bitonto. Con la compagine pugliese, due anni fa, è stato uno dei protagonisti della promozione in C. Quest’ultima categoria, tra l’altro, il difensore napoletano l’aveva assaporata GIà nella stagione sportiva 2018/19 con la maglia della Paganese.

Le prime parole del nuovo calciatore dei giallorossi

“Sono felice di approdare a Santa Maria di Castellabate. E’ una bella realtà, dove ritrovo il ds Amodio e di cui ho sentito tanto parlare bene. Cercherò di portare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi del club”.

“Insieme più forti” è l’iniziativa della Polisportiva Santa Maria finalizzata a promuovere l’abbinamento dei marchi delle attività imprenditoriali e commerciali presenti a Castellabate e nei territori limitrofi alla squadra di calcio giallorossa. I pacchetti di sponsorizzazione prevedono diverse soluzioni a costi accessibili e variabili sulle esigenze e sugli obiettivi commerciali e di marketing specifici dell’azienda. Si tratta di una pubblicità integrata, attraverso i vari canali di comunicazione del club, in grado di garantire all’azienda partner ottimi ritorni di immagine e di far crescere il progetto “Sport e Territorio” che la famiglia Tavassi sta portando avanti da anni, facendo diventare la Polisportiva Santa Maria uno strumento sportivo, sociale ed educativo per Castellabate e per tutto il territorio. Per ulteriori info e scoprire i pacchetti di sponsorizzazioni, gli interessati possono scrivere una mail a comunicazione@polisportivasantamaria.it