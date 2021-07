Fc Messina-Gelbison: domani la finale dei play-off del girone I di Serie D

Concluso il campionato è tempo di finale play-off nell’interminabile stagione del girone I di Serie D. Il raggruppamento di quarta serie, con squadre sicule, calabresi, lucane e campane, dopo lo start dello scorso 27 settembre chiuderà i battenti definitivamente domani. Due le retrocesse in Eccellenza, ovvero Roccella e Marina di Ragusa, mentre l’Acr di Messina ha spiccato il volo tra i professionisti, grazie alla promozione in Serie C. Restano in corsa, invece, nella post season Fc Messina e Gelbison che tra martedì e mercoledì hanno estromesso nelle semifinali il San Luca ed Acireale.

Fc Messina- Gelbison: domani l’atto finale

La Gelbison domani, alle ore 17:30, farà visita allo stadio “Franco Scoglio” ai siciliani dell’ Fc Messina, sotto la direzione del sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. I ragazzi di Giuseppe Ferazzoli sono reduci dal successo interno, in rimonta, con i calabresi del San Luca che ha aperto le porte della finale al team capitanato da Francesco Uliano. Cilentani e siculi saranno opposti per la terza volta in stagione con un pareggio ed un successo isolano. All’andata, il 31 gennaio, divisione della posta al “Morra” con il finale di 1-1 mentre il 23 maggio vittoria di misura, per 1-0, per i peloritani tra le mura amiche.

Prima del pari con l’Acireale di mercoledì per l’Fc Messina, che poi ha vinto il match vinto nei supplementari, cinque successi di fila in campionato mentre per la Gelbison tre le vittorie consecutive nel finale di torneo alle quali si è aggiunta quella con il San Luca.

I 20 convocati di Giuseppe Ferazzoli

Quattro gli assenti rispetto alle ultime convocazioni con il San Luca per il tecnico Giuseppe Ferazzoli. Squalificato Bonfini, espulso nel finale di gara con di martedì con i calabresi, out poi anche Bruno, Graziani e Venturiello. Questi i 20 convocati della Gelbison per la trasferta di domani contro l’ Fc Messina.

D’Agostino, Gesualdi, Mautone, D’Orsi, Iesevoli, Dayawa, De Foglio, Ziroli. Maiorano, Pipolo, Guadagno, Uliano, Volpe, Rossi, Stancarone. Di Fiore, Gagliardi, Mesina, Sparacello, Coiro.