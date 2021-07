Gelbison-San Luca: domani la semifinale play-off contro i calabresi di Francesco Cozza

Regular season ultimati, ora spazio ai play-off. Il girone I di Serie D, cominciato lo scorso 27 settembre, è terminato sabato con i recuperi dell’ultima gara di campionato. Due le retrocesse, ovvero Roccella e Marina di Ragusa, con Acr di Messina promosso in Serie C. Restano in corsa, invece, le quattro squadre piazzate dal secondo al quinto posto: Fc Messina, Gelbison, San Luca ed Acireale. Domani le formazioni scenderanno in campo per le semifinali dei play-off.

Gelbison: al “Morra” arriva il San Luca

La Gelbison domani, alle ore 18:00, ospiterà allo stadio “Morra” i calabresi del San Luca, sotto la direzione del sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano. La gara, originariamente in programma per mercoledì, sarà aperta al pubblico con limitazione fino a 400 unità presenti. I ragazzi di Ferazzoli, reduci dal successo interno del 19 giugno contro il Paternò che ha chiuso il campionato, saranno opposti per la terza volta alla squadra guidata dall’ex calciatore di Reggina, Genoa e Siena Francesco Cozza. All’andata, il 4 ottobre, successo dei calabresi per 3-2 mentre al ritorno, il 24 febbraio, vittoria cilentana per 2-1. I vallesi sono reduci da tre successi di fila in campionato mentre gli ospiti nelle ultime cinque gare hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte.

I 24 convocati di Giuseppe Ferazzoli

D’Agostino, Gesualdi, Venturiello. Mautone, Bonfini, D’Orsi, Bruno, Iesevoli, Dayawa, De Foglio, Ziroli. Maiorano, Pipolo, Guadagno, Graziani, Uliano, Volpi, Rossi, Stancarone. Di FIore, Gagliardi, Mesina, Sparacello, Coiro.

Le parole del tecnico cilentano

“Finalmente si gioca, è stata un’attesa lunghissimo e i verdetti sono stati emessi. Abbiamo un piccolo vantaggio, quello di giocare in casa contro una squadra tosta. Cercheremo di vincere per approdare poi in finale. In campionato abbiamo vinto una volta a testa, sono convinto sarà una bella partita che vogliamo disputare nel migliore dei modi. Spero che i ragazzi siano motivati al massimo, ognuno di loro deve giocare per la Gelbison come hanno fatto per tutto l’anno. Li ringrazio perchè hanno regalato tante soddisfazioni, non siamo riusciti a vincere il campionato ma sarebbe importante vincere questi play-off. Speriamo di poter regalare una bella vittoria anche ai tifosi che saranno presenti allo stadio”.