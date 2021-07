Gelbison-San Luca: cambia la data dei play-off

Cambia data la gara dei play-off tra Gelbison e San Luca. La sfida in programma al “Morra”, inizialmente in programma il 7 luglio, è stata anticipata al 6 di luglio. Questo l’annuncio del team rossoblù che nelle ore passate ha presentato anche il suo nuovo allenatore dei portieri che sarà Carmelo Roselli.

Gelbison – San Luca la semifinale dei playoff anticipata a Martedì 6 Luglio alle ore 18:00, disponibili 400 biglietti

È stata anticipata di un giorno la semifinale di playoff. Gelbison e San Luca scenderanno in campo martedì 6 luglio alle ore 18 allo Stadio Morra di Vallo della Lucania. Da lunedì 5 luglio sarà possibile prenotare il proprio posto per assistere alla partita.I biglietti si potranno acquistare solo ed esclusivamente in prevendita sia online sul sito www.postoriservato.it al costo di euro 10 più un euro di prevendita, che presso l’impianto sportivo di Vallo della Lucania. La segreteria resterà aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì 5 luglio dalle ore 10 alle ore 19. Martedì 6 luglio dalle ore 9.30 alle 17.La prevendita terminerà non appena saranno venduti tutti i tagliandi a disposizione. Non sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dello stadio Morra prima della partita.

Tutti i possessori di biglietti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. Gli stessi possessori di titoli d’accesso dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura e indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Si prega di rispettare il posto assegnato. La società invita inoltre tutte le persone in possesso dei titoli d’ingresso allo stadio a recarsi in anticipo presso l’impianto sportivo al fine di evitare assembramenti all’esterno.

Carmelo Roselli è il nuovo preparatore dei Portieri

La Gelbison del Presidente Maurizio Puglisi chiude un cruciale tassello in vista della stagione 2021 – 2022. Carmelo Roselli sarà il preparatore dei portieri. La società rossoblù, con il direttore sportivo Nicoló Pascuccio, già a lavoro per costruire la nuova rosa e definire lo staff tecnico, ha deciso di affidarsi ad un professionista di grande spessore. Roselli arriva dalla Juve Stabia ed ha avuto modo di lavorare con club prestigiosi come Reggina, Lupa Roma, Ischia e Pergocrema, Altamura e Torino dove ha allenato la Femminile di Serie A. Per Roselli si tratta di un ritorno nella Gelbison, è già stato preparatore dei portieri rossoblù nella Stagione 2018-2019.