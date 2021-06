Gelbison: riconferma di mercato in casa rossoblù

Conosciute nei giorni scorsi le date della ripresa del campionato e quelle relative ai play-off la Gelbison ha iniziato a programmare già il suo futuro. In vista della prossima stagione la squadra cilentana ha definito nelle ore passate la permanenza a Vallo della Lucania per l’annata 2021-2022 di Francesco Mautone. Il difensore centrale indosserà quindi per il terzo anno consecutivo in Serie D con la casacca dei cilentani che giocano le loro gare interne allo stadio “Morra”. Questo l’annuncio della società cilentana capeggiata dal presidente Maurizio Puglisi.

Mautone resta alla Gelbison: chiuso l’accordo con il difensore

La Gelbison del Presidente Maurizio Puglisi è già a lavoro per allestire la rosa che scenderà in campo nella prossima stagione calcistica. La Società, mentre si appresta a chiudere con i play off una stagione storica, annuncia di aver nuovamente raggiunto l’intesa con l’esperto difensore Francesco Mautone, 35 anni, arrivato due anni fa a Vallo della Lucania. Autore di quattro gol nella prima stagione con la maglia rossoblu, è arrivato a sette reti nell’attuale stagione. Il difensore è approdato alla Gelbison con un importante bagaglio di esperienze alle spalle. Ha giocato in campionati di serie D e serie C2 con Varese e Pro Sesto. Ha fatto parte anche della Beretti e della Primavera del Milan. Poi una lunga esperienza in serie D. Oggi la firma dell’accordo e la stretta di mano con le idee ben chiare: “Proseguiamo il progetto del Presidente Puglisi per fare ancora meglio, puntiamo in alto”.

Lnd: niente ripescaggi in quarta serie dall’Eccellenza

La LND nelle ore passate ha disposto i criteri utili per l’eventuale integrazione all’organico del campionato nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022. In caso di eventuali posti disponibili, vista la mancata ripartenza di tutti i tornei d’Eccellenza, potranno presentare domanda di ripescaggio solo i club retrocessi dai tornei di quarta serie. Beffa quindi per le squadre del massimo torneo dilettantistico regionale che nella prossima stagione dovranno ripartire forzatamente dall’Eccellenza.