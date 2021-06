Serie D girone I: ecco quando si torna in campo

La Lnd ha reso note le date inerenti al ritorno in campo dopo la positività riscontrata in casa Marina di Ragusa. Dal prossimo mercoledi si torna a giocare per le gare del 33° turno mentre i play-off scatteranno il 7 luglio. Per le cilentane dunque Polisportiva in campo il 3 luglio in casa della Cittanovese, per completare la stagione che ha visto i giallorossi matematicamente salvi in quarta serie. Il 7 luglio invece al “Morra” torna protagonista la Gelbison che contenderà all’Acireale un posto nella finalissima dei play-off del girone I di Serie D.

Serie D girone I si torna in campo: il comunicato della LND

Preso atto dei provvedimenti della ASP di Ragusa in merito alla positività riscontrata ai calciatori della Società Marina di Ragusa ed i relativi isolamenti fiduciari imposti ai componente del gruppo squadra;

Considerato che i recuperi della 33a giornata di Campionato del girone I del Campionato Nazionale di Serie D non possono essere programmati prima del 30.6 p.v. e che quelli della 34a oltre alle gare dei play off possono essere programmati solo nel mese di luglio.

visto il Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 315/A del 24/6/2021, con cui è stato deliberato che per le Società che disputeranno i recuperi della 34a

giornata del girone I del Campionato Nazionale Serie D

2020/2021 e le gare di play off del medesimo Campionato, il termine della stagione sportiva 2020/2021

è prorogato al 10 luglio 2021;

che l’organico dei tesserati, anche a titolo temporaneo, resta immutato fino al giorno della disputa della

finale di play-off 2020/ 2021;

che i tesseramenti e le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, previste dal

Comunicato Ufficiale n. 269/A del 10 giugno 2021 potranno essere effettuate dal giorno successivo alla

disputa della finale di play-off 2020/2021

DELIBERA

Polisportiva in campo il 3 luglio



La programmazione delle gare di recupero come di seguito specificate, salvo ulteriori e diversi

provvedimenti che dovessero rendersi necessari:

33a giornata mercoledì 30.6.2021

34a giornata sabato 3.7.2021



Play-off ecco quando la Gelbison sarà in campo

Le gare dei play off sono così programmate:

Semifinali 7.7.2021

Finale 10.7.2021

Tutte le gare avranno inizio alle ore 17.00

La L.N.D. estenderà la copertura assicurativa, per ciascun tesserato delle società impegnate nelle gare di recupero e play off, a tutto il 10.7.2021.