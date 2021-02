Gelbison-San Luca: ancora tre punti, successo rossoblù al Morra

Dopo il derby cilentano che ha sorriso alla Gelbison i rossoblù ospitavano il San Luca, nell’intreccio affidato al sig. Marco Menozzi delle sezione di Treviso. Nel turno infrasettimanale, in programma oggi alle ore 14:30, i cilentani erano, infatti, opposti al team calabrese. Allo stadio “Morra” è andata in scena la gara valida per il diciannovesimo turno del girone I di Serie D, il secondo del girone di ritorno. La squadra di Ferazzoli dopo tre trasferte consecutive, considerando l’ultima gara d’andata di campionato, la prima di ritorno ed una sfida di recupero, torna protagonista tra le mura amiche. Termina 2-1 con marcature rossoblù di Gagliardi nel promo tempo e Sparacello nella ripresa.

Gelbison-San Luca: il primo tempo

Parte forte la Gelbison che, dopo 5 minuti, passa già in vantaggio sorprendendo il San Luca. E’ ancora Gagliardi, match winner domenica, a timbrare il cartellino depositando dall’interno dell’area la palla infondo al sacco. Nemmeno il tempo di esultare che gli ospiti tornano in carreggiata: Bruzzaniti trova, al nono, il varco vincente superando cosi D’Agostino. Dopo diversi minuti senza grosse emozioni, al 23′ Uliano intimorisce Scuffia su calcio piazzato ma il parziale non cambia. Il capitano rossoblù ci riprova dopo dieci minuti ma la sfera non inquadra la porta.

La ripresa

Nella seconda frazione la prima vera occasione capita al 16′ a Gagliardi, che trova l’opposizione della retroguardia ospite comandata dal portiere Scuffia. In precedenza i rossoblù avevano tentato di farsi vedere su corner ma Scuffia controlla. Complice la girandola dei cambi il gioco è spesso spezzettato e Sparacello , da poco in campo, al 77′, riporta avanti sul 2-1 i cilentani a poco più di dieci minuti dal gong finale. A cinque dal termine D’Agostino salva alla grande un calcio piazzato insidioso dei calabresi. Nei quattro di recupero non succede più nulla: la Gelbison batte il San Luca per 2-1. I cilentani salgono a 33 punti a meno 4 dal primo posto.

Il tabellino Gelbison-San Luca 2-1

Gelbison: D’Agostino, Romano, Gagliardi, Uliano, Graziano, D’Orsi, Mautone, De Foglio, Bruno, Stancarone, Maiorano. A disp: Simoncelli, Zollo, Pipolo, Onda, Di Fiore, Coiro, Ziroli, Sparaciello, Bonfini. All: Ferazzoli.

San Luca: Scuffia, Greco, Maurdaca, Fiumara, Pelle, Pitto, Spinace, Lorefice, Leveque, Salom, Bruzzaniti. A disp: Calejo, Arcuri, Mamolitti, Giorgio, Marchionna, Vigolo, Nallo. All: Cozza

Reti: Gagliardi 5′, Bruzzaniti 9′, Sparaciello 77′

Arbitro: Marco Menozzi di Treviso. Recupero: 1′ pt, 4′ st