Covid, Conte (LeU): De Luca collabori con lo Stato invece di sfidarlo

“Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno glielo dovrebbe ricordare che il Commissario al covid è lui e quindi, in questi casi, o si dimette il commissario o il ministro della salute o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Quella comunicazione demenziale – ha aggiunto – ha determinato un rallentamento drammatico e una crisi di fiducia in milioni di cittadini”.

“Le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, De Luca, contro il ministro Speranza e il commissario Figliuolo sono ingiuste e ingiustificate”. E’ la replica del deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte.

“Speranza, Ministro della salute tra i migliori degli ultimi lustri, che appena sabato scorso i napoletani hanno accolto con calore e gratitudine tra le vie del centro storico, ha concorso in maniera decisiva a far uscire la sanità campana dal commissariamento e ora che la gestione della pandemia è ai limiti di un possibile nuovo commissariamento meriterebbe lealtà e rispetto istituzionale – prosegue – Al presidente della Regione, che anche io ho concorso a eleggere, dico: collabori con lo Stato e non lo sfidi polemicamente esponendo sé stesso e la Campania a un disdoro nazionale”.