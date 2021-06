Serie D girone I: turno infrasettimanale alle porte, Gelbison e Polisportiva in campo

Torna in campo il girone I di Serie D ripartito domenica scorsa dopo lo stop dello scorso 23 maggio. Dopo di allora, infatti, hanno avuto il via i match di recupero per le formazioni con partite non disputate causa positività dei propri calciatori. Domani spazio al 33° turno del girone, il penultimo, da giocare interamente in infrasettimanale con tutte e nove le gare in programma.

Polisportiva Santa Maria: ultima in casa con l’Acireale

Sesto match in diciassette giorni per la Polisportiva Santa Maria, ottava in classifica con 42 punti. I giallorossi del tecnico Gianluca Esposito saranno di scena alle ore 16:00 allo stadio “Carrano” contro l’Acireale per l’ultima gara interna dell’anno. I cilentani, reduci dal pari di Biancavilla, arrivano a questa gara da due successi consecutivi interni ed in casa hanno vinto otto gare pareggiandone sei e perdendone solo due. I siciliani dal canto loro sono quinti ad un punto dal quarto posto: in trasferta il team isolano ha ottenuto due volte il bottino pieno nelle ultime due gare giocate lontano dalle mura amiche. La gara diretta dal sig. Raimondo Borriello della sezione di Arezzo giunge dopo quella d’andata terminata 2-1 il 7 febbraio all’ Aci e Galatea.

Gelbison: trasferta in casa del Dattilo

Dopo il successo interno con il Roccella match esterno per la Gelbison. Il team di Giuseppe Ferazzoli, terzo con 60 lunghezze in graduatoria, disputerà in casa del Dattilo l’ultima trasferta di campionato. I vallesi con i 25 punti ottenuti in 16 gare sono la seconda squadra per rendimento dell’intero raggruppamento nelle gare fuori casa. I siciliani, sesti a meno otto dagli avversari di giornata, godono di ottima forma e arrivano a questa gara da quattro successi ed un pareggio. All’andata allo stadio “Morra” il 7 febbraio terminò 2-0 per i cilentani. Fischierà il calcio d’inizio l’arbitro Leonardo Tesi di Lucca.

Serie D girone I: il programma completo

ACR MESSINA-MARINA DI RAGUSA

DATTILO-GELBISON

LICATA- S.AGATA

PATERNO-FC MESSINA

POL. SANTA MARIA-ACIREALE

ROCCELLA- CASTROVILLARI

SAN LUCA- ROTONDA

RENDE- BIANCAVILLA

TROINA- CITTANOVESE

Serie D girone I: la classifica dopo 32 gare

Acr Messina 68, Fc Messina 66, Gelbison 60, San Luca 55, Acireale 54, Dattilo 52, Rotonda 46, Polisportiva Santa Maria e Biancavilla 42, Castrovillari e Licata 40, Paternò 39, Troina 36, Cittanovese e Sant’Agata 33, Rende 31, Marina di Ragusa 30 Roccella 19.