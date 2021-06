Biancavilla-Polisportiva Santa Maria: buon pari in trasferta per i giallorossi

Tornava in campo nel pomeriggio di oggi la Polisportiva Santa Maria impegnata con il Biancavilla nel 32° turno del girone I di Serie D. I i cilentani, dopo il successo con il Sant’Agata, erano di scena per la quinta volta in due settimane. Allo stadio “O. Raiti ,” alle ore 16:00, a dirigere la gara, terminata 3-0 all’andata al “Carrano” il 3 febbraio, è stato il sig. Giacomo Rossini di Torino La sfida, tra le due squadre appaiate a 41 punti in classifica, si chiude in parità per 1-1 con i cilentani avanti e i siciliani ad equilibrare il parziale.

Biancavilla-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Al 12’ Amata respinge con i piedi un tiro ravvicinato di Giovanni Romano e sul prosieguo della stessa azione Tandara non riesce a superare l’estremo difensore di casa. Azione corale, al 20’, dei cilentani di mister Esposito che meriterebbe miglior sorte, ma il muro della difesa biancavillese respinge l’attacco sul tiro finale di Maio. Monologo cilentano che vede anche Tandara sfiorare di un soffio, con un tiro cross, il punto della vantaggio. Il primo squillo dei padroni di casa giunge al 26’ con una conclusione dal limite bloccata facilmente da Grieco. Nella parte finale della prima frazione non succede nulla di particolare e le squadre vanno a riposo sullo 0 a 0.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con il vantaggio dei cilentani. Domenico Maggio, al 4’, serve di testa Giovanni Romano, che da solo davanti al portiere piazza il piattone del vantaggio. Reazione Biancavilla con Khoris, tiro ravvicinato bloccato da Grieco. I giallorossi potrebbero raddoppiare con Tandara, ma da ottima posizione l’attaccante spara alto sopra la traversa. I siciliani fanno tremare Grieco con un colpo di testa ravvicinato con la sfera che sfiora l traversa. Al 20’ il neo entrato Lucarelli fa tremare il portiere cilentano con un pallonetto dalla distanza smanacciato in corner. Il pari giunge al 32’ quando su un cross dalla sinistra De Gregorio devia nella propria porta, per il gol del pari biancavillese. Il match si movimenta nuovamente nel finale con Monaco, pericoloso in almeno due circostanze, e Lucarelli, dalla parte opposta, con due tiri che rischiano di beffare la Polisportiva Sa fa Maria, ma il risultato resta sull’1 a 1.

Il tabellino

Biancavilla (3-5-2): Amata; Nicolosi (39’ st Letta), Porcaro, Ferrante; Santapaola (18’ st Montagno), Viglianisi, Asero (10’ st Mollica), Ancione, Maimone; Khoris (18’ st Radis), Rabbeni (18’ st Lucarelli). A disp.: Genovese, Guerriera, Mazzeo, Panza. All. Pidatella.

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco; Coulibaly, Romanelli, De Gregorio; Foufoue (33’ st Bozzaotre), Maio, Simonetti, Konios (33’ st Lambiase); Tandara (22’ st Capozzoli), Maggio, Romano G. (28’ st Monaco). A disp.: Polverino, Citro, Romano V., Chiariello, Iodice. All. Esposito

Reti: 4’ st Romano G., 32’ st aut. De Gregorio.

Arbitro: Giacomo Rossini di Torino (Carchesio-Lombardi)

Note: campo sintetico, spettatori circa 150.

Ammoniti: Coulibaly, Foufoue, Lucarelli. Angoli: 6 a 2. Recupero: 0’ pt e 5’ st