Ritorna in campo domani la Polisportiva Santa Maria opposta al Sant’Agata nel recupero del 31° turno del girone I di Serie D, nell’ unica gara in programma del raggruppamento in questione. La gara si disputerà a porte aperte, con capienza ridotta al 25% dei posti a sedere nel rispetto delle normative Covid. Sarà possibile acquistare i biglietti però solo in prevendita. I giallorossi, matematicamente salvi e sicuri della partecipazione al prossimo torneo di quarta serie, saranno di scena dopo la sconfitta rimediata allo stadio “Aldo Campo” domenica per 1-0, contro i siciliani del Marina di Ragusa.

Polisportiva Santa Maria- Città di Sant’Agata: domani il recupero del 31° turno

Domani, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00, allo stadio “A. Carrano” di Santa Mari di Castellabate l‘undici di Gianluca Esposito sarà opposto i siciliani del Sant’Agata. I padroni di casa dodicesimi con 38 punti cercheranno di mantenere inviolato il campo amico dove non perde da 5 turni. I giallorossi riceveranno i siculi, sotto la direzione arbitrale affidata al sig. Lorenzo Vacca di Saranno, dopo la sfida d’andata giocata il 31 gennaio al “B. Fresina” e concluso 1-0 per il Sant’Agata.

Siciliani in terra cilentana dopo un periodo poco esaltante

Gli isolani sono invece terzultimi con 30 lunghezze in graduatoria con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I siciliani sono l’unica squadra del girone I che non hanno mai vinto in trasferta. Lontano dalle mura amiche sono arrivati 8 pareggi e 7 sconfitte, con 11 reti siglate e 25 incassate. Nessun sorriso nemmeno nelle ultime sei gare giocate dove sono giunti tre divisioni della posta in palio ed altrettanti passi falsi.

I 22 convocati dei giallorossi di mister Gianluca Esposito

Bozzaotre, Capozzoli, Chiariello, Citro, Coulibaly, De Gregorio, Della Torre, Fezza, Foufoue, Iodice Konios, Lambiase. Maggio, Maio, Monaco, Pastore, Polverino, Romanelli, Romano G., Romano V., Simonetti e Tandara.

