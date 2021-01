Sant’Agata-Polisportiva S.Maria: continua il momento no dei cilentani

Quattordicesimo turno archiviato per Polisportiva S. Maria e Sant’Agata che nel pomeriggio di oggi giocavano in terra siciliana allo stadio “B.Fresina “. I giallorossi, dopo il pari dell’ultima gara con il Marina di Ragusa cercavano continuità lontani mura amiche. La sfida del gruppo I di Serie D metteva opposte due squadre a secco di vittorie da diverse sfide. Cilentani senza successi per 4 gare e siciliani che non ottengono i tre punti dal primo novembre. La gara, delle ore 14:30, affidata alla direzione arbitrale del sig. Marco Di Loreto della sezione arbitrale di Terni termina 1-0 per i padroni di casa, continua cosi il periodo no dei giallorossi.

Sant’Agata-Polisportiva S.Maria: il primo tempo

Gara tattica e piuttosto chiusa, nei primi minuti di gioco, con la Polisportiva che, poi, con il passare dei minuti, ha preso in mano le chiavi del centrocampo. L’occasione più pericolosa giunge al 21’ con una traversa di De Gregorio che approfitta di una respinta proveniente dall’area di rigore, lasciando partire un destro dalla distanza che centra in pieno il legno. Anche nella seconda parte del primo tempo, sono i giallorossi ad attaccare, sfruttando soprattutto la verve di Capozzoli, ma la difesa siciliana riesce a reggere la pressione avversaria. Nel finale, poi, Caruso, per la squadra di casa, ci prova con un tiro debole al ridosso dell’area di rigore parato facile da Polverino. Ottimo primo della Polisportiva S. Maria che non riesce a scardinare la difesa del Sant’Agata.

La ripresa

Al 1’ Capozzoli, con una delle sue accelerazioni fulminanti, lascia sul posto l’avversario e impegna Ferrara alla respinta da terra. Al 5’ è ancora Polisportiva, questa volta con Maggio che non è riuscito a dare la giusta forza al pallone dopo un cross di Capozzoli proprio sulla sua testa. Dopo questi sprazzi di giallorosso, il Sant’Agata di Giampà alza la testa centrando addirittura il goal alla prima vera palla gol della partita. All’ottavo Mistretta sblocca il match da posizione defilata, servito dal neo entrato Cicirello. Il gol stordisce i cilentani che reagiscono al 15’: assist di Maio per la testa di Maggio, ma il bomber ex Nola si vede non convalidare la sua marcatura per una posizione irregolare. Dopo il goal, i siciliani tengono bene il campo nonostante i tentativi dei cilentani nel pareggiare l’incontro. Non ci sono ghiotte occasioni né da una parte né dall’altra, e la gara, così, scivola sempre di più in favore del Sant’Agata passo falso, invece, per la Polisportiva S. Maria che non riesce a riscattarsi dopo il pari contro il Marina di Ragusa.

Il tabellino di Sant’Agata Polisportiva S.Maria



Città di Sant’Agata: Riccardo; La Gamba, Gallo, Brugaletta, Franchina (23’ st Mancuso); Favo, Marcellino (39’’ st Gnicewicz), Miruku; Caruso (25’ stCaruso), Mistretta (19’ st’ Alagna), Perkovic (6’ st Cicirello). A disp.: Bruno, Biondo, Fragapane, Cardella. All. Giampà

Polisportiva Santa Maria: Polverino (15’ st Grieco); Pastore, Campanella, De Gregorio; Bozzaotre, Citro (15’st Coulibaly), Maio, Konios (39’st Lambiase); Capozzoli (22’st Ragosta), Maggio, Tandara. A disp.: Simonetti, Sagliano, Guadagno, Strumbo, Romano G. All. Esposito

Arbitro: Marco Di Loreto (Cassovich-Antonicelli)

Reti: 8’st Mistretta

Ammoniti: Mistretta, Miruku, Coulibaly. Recupero: 2’ pt, 5’ st.