Marina di Ragusa-Polisportiva Santa Maria: giallorossi sconfitti in terra siciliana

Tornava in campo nel pomeriggio di oggi la Polisportiva Santa Maria impegnata con il Marina di Ragusa nel recupero del 30° turno del girone I di Serie D, nell’ unica gara in programma del raggruppamento in questione. Alle ore 16:00 allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa, a dirigere la gara, terminata 3-3 il 24 gennaio, è stato il sig. Giuseppe Sassano della sezione arbitrale di Padova. I giallorossi, matematicamente salvi e sicuri della partecipazione al prossimo torneo di quarta serie, ripartono dal successo ottenuto allo stadio “Carrano” mercoledì. per 3-0, contro i calabresi del Rende. Termina 1-0 per i padroni di casa che giocano con più convinzione passando in vantaggio sul finire della prima frazione con Cervellera.

Marina di Ragusa-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Al 7′ pasticcio in disimpegno della retroguardia locale con Maggio che recupera palla al limite dell’area procurandosi una punizione da posizione invitante. Sul piazzato Pellegrino si distende alla propria sinistra chiudendo in corner la battuta di Maio. Al 12′ il Marina di Ragusa si fa vedere dalle parti di Polverino con una palla sporca che giunge nei 16 metri e Coulibaly, pedina fissa del reparto arretrato della Polisportiva Santa Maria, si rifugia in angolo evitando guai peggiori. Occasionissima isolana al 19′ con Mistretta che si gira bene al limite dell’area piccola calciando in diagonale: Polverino respinge però tuffandosi a terra.

Sono i siculi a condurre la gara con tanto movimento sulle trequarti campo ma i cilentani concedono pochi spazi provando a ripartire in contropiede. I siciliani tornano pericolosi al 32′ con una punizione defilata di Puglisi, il tiro è facile prede di Polverino. A due minuti dal gong finale del primo tempo bella discesa di Baldeh che in diagonale dai 20 metri mette la palla all’angolino: Polverino ci mette una pezza chiudendo in corner. Sugli sviluppi dell’angolo però Cervillera gira di testa la palla in rete portando in vantaggio i padroni di casa.

La ripresa

La ripresa iniziata con gli stessi 22 del fischio d’avvio vede subito o siciliani vicino al raddoppio. Brunetti al 7′ entra in area calciando in maniera indisturbata ma la traversa nega la gioia della rete all’avanti isolano. La Polisportiva Santa Maria visto lo svantaggio prende campo mettendo al 22′ Maggio, dopo una bella azione cilentana, solo davanti a Pellegrino, numero uno del Marina di Ragusa, bravo a chiudere lo specchio della porta prima che l’azione sfumi definitivamente. Dopo alcuni minuti di break giunti per un infortunio allo stesso Pellegrino è Manfrè, al 29′, a provare la soluzione balistica dalla distanza ma la sfera si perde sul fondo. I giallorossi cilentani si fanno vivi timidamente al 32′ con Maggio che di testa non riesce a dar forza all’assist di Bozzaotre. Nelle battute conclusive la truppa di Esposito cerca il varco giusto per raggiungere il pari ma dopo 8 di recupero a far festa sono i padroni di casa.

Il tabellino di Marina di Ragusa- Polisportiva Santa Maria

Marcatori: Cervillera 44′

Marina di Ragusa (4-4-2): Pellegrino, Di Bari, Cervillera, Puglisi, Giuliano; Basualdo, La Verdera (17′ st Manfrè), Baldeh (38′ st Pietrangeli,), Mauro; Mistretta, Brunetti.

A disp: Barbiera, Monteleone, Capitano Canna, Schisciano, Orlando, Tripoli. All. Utro

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Polverino, Coulibaly, Pastore (25′ st Romanelli), De Gregorio; Foufouè (12′ st Bozzaotre), Maio, Simonetti, (40′ st Romano G.), Konios; Citro (15′ st Della Torre), Tandara (29′ Capozzoli), Maggio.

A disp: Fezza, Chairiello, Lambiase, Romano V.All. Esposito

Arbitro: Giuseppe Sassano di Padova (Maamouni – Meilli)

Note: giornata soleggiata Spettatori: 150 circa con limitazioni al pubblico del 25%

Ammoniti: Coulibaly, Citro, Manfrè, Maggio

Recupero: 3′ p.t. 8′ s.t. Angoli: 4-2 Campo: naturale

Marina di Ragusa. maglia rosa, pantaloncini e calzettoni bianchi

Polisportiva Santa Maria: maglia giallorossa, pantaloncini e calzettoni rossi