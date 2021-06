Presto lavori sulle strade di Cannalonga. Risorse dal Ministero

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha deciso di destinare il contributo assegnato con il decreto del 29 gennaio 2021 per interventi di “Messa in sicurezza strade comunali”.

Lavori sulle strade: le risorse

Il decreto del Ministero dell’Interno assegna, per l’anno 2021, un contributo dell’importo di 81.300,81 euro a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Una boccata d’ossigeno per gli enti locali. In questo modo sarà possibile intervenire anche su strade spesso colabrodo che con i fondi degli enti locali non è possibile sistemare.