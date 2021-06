Eccellenza: trasferte per Agropoli e Virtus Cilento

Dopo le gare del weekend appena passato occhi puntati tra i dilettanti oltre che sulla Serie D anche all’Eccellenza. Sul manto erboso del massimo campionato dilettantistico regionale campano in scena gli scontri dei cinque gironi stilati nelle scorse settimane. Ultimo turno dei mini gruppi in programma, infatti, nel turno infrasettimanale alle porte.

Eccellenza campana: nel girone E le squadre cilentane

Si è tornati in campo dopo mesi di stop il torneo d’Eccellenza campana. Il massimo campionato regionale dilettantistico ha riaperto i battenti, tornando in campo con 28 club sui 42 aventi diritto. Sono sei le salernitane presenti, invece, sulle undici iscritte inizialmente. Cinque i club che non hanno aderito alla ripartenza: Calpazio, Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio, Alfaterna e Salernum Baronissi torneranno sui manti erbosi solo nella prossima stagione.

La prossima giornata di campionato

Domani pomeriggio alle ore 16:30, dopo gli intrecci di 48 ore fa, ultimo atto per i cinque gruppi di Eccellenza campana. Torna in campo anche il girone E con l’Angri di mister Sanchez, sicuro del terzo posto, che osserverà il suo turno di riposo. In campo le altre con il Buccino Volcei del tecnico Mario Pietropinto che ospita, al “P. Via” l’Agropoli targata Carmine Turco. In trasferta invece l’altra capolista: la Virtus Cilento guidata da Domenico Castiello che farà visita al Faiano fanalino di coda del raggruppamento. La classifica promuoverà ai play-off Virtus Cilento, Buccino Volcei e Angri con l’Agropoli che difficilmente potrà essere ripescato come migliore quarta dei cinque gironi.

Il programma dell’ultimo turno in programma domani

Eccellenza girone E: turno numero 10 02-06-21 16:30 Buccino Volcei Vs Agropoli 02-06-21 16:30 Faiano Vs Virtus Cilento Riposa: Angri

La classifica del girone E d’Eccellenza dopo 9 turni: Buccino Volcei* e Virtus Cilento* 14, Angri 13, Agropoli * 8, Faiano* 1. * Una gara in meno.