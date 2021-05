Agropoli: arriva solo un pari con il Faiano

Nel weekend a scendere in campo tra i dilettanti sono state la Serie D e l’Eccellenza. Nel massimo campionato dilettantistico regionale inseriti nel girone E sono l’Agropoli e la Virtus Cilento impegnati altre tre salernitane Faiano, Angri e Buccino Volcei. L’Agropoli era di scena oggi in casa con il Faiano mentre ieri il Buccino contro l’Angri, riposava la Virtus Cilento.

I risultati del 9° turno. Agropoli- Faiano , Angri-Buccino Volcei 2-0, riposa Virtus Cilento.

La classifica del girone E d’Eccellenza dopo 9 turni: Buccino Volcei* e Virtus Cilento* 14, Angri 13, Agropoli * 8, Faiano* 1. * Una gara in meno.

Agropoli: pari il Faiano, cilentani a quota 8 in classifica

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:00, allo stadio “Guariglia” l’Agropoli, a quota 7 punti in graduatoria. riceveva il Faiano, fanalino di coda del raggruppamento. La sfida valevole per il nono turno del girone E di Eccellenza non premia la squadra di mister Turco, che ritrova la sua ex squadra affidata ora al tecnico Ceresoli. Una partita senza grosse emozioni si trascina sullo zero a zero sino alle battute conclusive. Il match termina con due squadre nervose che collezionano tre rossi, due per i locali uno per gli ospiti. Per i cilentani espulso Masocco a 13 minuti dalla fine dopo una scaramuccia con Ginolfi, estremo difensore biancoverde, mentre Trabelsi si becca l’espulsione nel recupero per un fallo di reazione. Inutili gli sforzi delfini nel finale che non producono particolari grattacapi ao Faiano. Per l’Agropoli questo pari sa di addio ai sogni play-off.

Eccellenza: ieri l’Angri batte per 2-0 il Buccino Volcei

Nel pomeriggio di ieri allo stadio “Novi” di Angri successo dei padroni di casa sul Buccino Volcei. Si chiude sul 2-0 la partita che premia i grigio-rossi guidati dal tecnico Sanchez che si porta a meno uno dal team rossonero di Pietropinto. Nel prossimo turno, nel girone E d’Eccellenza, sarà proprio l’Angri però a riposare. Una gara intensa viene sbloccata al 32′ su una balla ripartenza dei locali. Dal settore destro tagliata la difesa rossonera con Benasib che con un tocco di tacco pregevole serve D’Aniello abile ad impegnare Pergamena che sulla respinta corta non può nulla sul tap-in di Trimarco. Lo stesso attaccante raddoppia nella ripresa. Al 18′ dal versante sinistro Adiletta trova lo spazio sulla corsia servendo all’altezza del rigore Trimarco che di piatto firma il 2-0.