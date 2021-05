Sondaggio: chi voteresti come futuro sindaco di Agropoli? E' possibile votare fino alla mezzanotte di sabato 8 maggio

Sondaggio: chi voteresti come futuro sindaco di Agropoli?

24 comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni saranno chiamati al voto il prossimo autunno. Ma il comune dove sembra che la campagna elettorale sia maggiormente entrata nel vivo è Agropoli, dove gli elettori saranno chiamati alle urne soltanto nel 2022. Nonostante manchi oltre un anno, infatti, già due candidati hanno scelto di uscire allo scoperto: il primo è Giovanni Basile, il secondo Amin Nagmouchi.

Basile si è auto-proclamato il candidato del centro destra. Questa la sua ispirazione politica mentre i partiti sembrano voler virare su altri nomi. L’italo-tunisino Amin Nagmouchi, invece, si ispira a Matteo Renzi, è un simpatizzante di Italia Viva, ma alle elezioni parteciperà con la lista civica Agropoli Moderna.

Se Basile e Nagmouchi sono stati i primi a scendere in campo, dietro le quinte continuano a tenersi incontri e confronti per stabilire le future alleanze. Anche il sindaco Adamo Coppola ha richiamato i suoi nei giorni scorsi, ma l’impressione è che proprio nella maggioranza potrebbero esserci delle fratture che andranno a modificare gli equilibri.

Pronti ad uscire allo scoperto quali alternative all’attuale amministrazione, invece, ci sono Emidio Cianciola, già consigliere comunale ed Elvira Serra che con l’esecutivo Coppola usa il metodo del “bastone e della carota”.

Visto il fermento che si registra in città e che non si viveva da anni InfoCilento ha deciso di proporre un sondaggio: alla luce dell’attuale situazione politica chi votereste come futuro sindaco di Agropoli?

Chi sceglieresti come sindaco di Agropoli? Manca un anno alle elezioni amministrative ma ad Agropoli sembra che la campagna elettorale sia iniziata in anticipo, addirittura prima rispetto a comuni che saranno chiamati al voto già il prossimo autunno. Giovanni Basile Emidio Cianciola Adamo Coppola Franco Di Biasi Amin Nagmouch Elvira Serra Altro Invia sondaggio

Si ricorda che il sondaggio non ha valore statistico ma puramente indicativo. E’ possibile votare una sola volta; i voti provenienti dal medesimo utente non verranno calcolati. E’ possibile votare fino alla mezzanotte di sabato 8 maggio.