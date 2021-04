Salernitana-Monza: big match domani in Serie B allo stadio “Arechi”

Dopo il successo, ottenuto il 17 aprile, contro il Venezia torna in campo la Salernitana opposta al Monza. Nel match valevole per il turno numero trentacinque di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 60 punti dopo 34 giornate, saranno impegnati in casa. Ad aspettare i campani, nel sedicesimo turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Cristian Brocchi quarti nel torneo con cinque punti in meno degli avversari di giornata. Allo stadio “Arechi” nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e biancorossi sarà affidata al sig. Eugenio Abbattista di Molfetta.

Salernitana- Monza: i precedenti in terra campana

Sono 11 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Monza con un bilancio di 6 vittorie per i granata, 4 pareggi e 1 successo esterno dei brianzoli. La prima sfida risale alla stagione 1951/1952 mentre l’ultimo confronto risale alla stagione 2013/2014. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno realizzato 16 reti e ne hanno subite 5.

Le parole di Riccardo Bocchini

Vista la positività che ha colpito Fabrizio Castori a guidare la Salernitana domani con il Monza sarà il vice Riccardo Bocchini. Questo un passaggio della presentazione della gara rilasciata alla vigilia della gara: “Domani affrontiamo un avversario di primissimo livello che ha a disposizione una rosa molto lunga e costruita per vincere. Sarà una partita durissima dal punto di vista tecnico e psicologico. La posta in palio è molto alta e servirà una prestazione importante. Dobbiamo essere carichi, cercando di giocare con intensità ed equilibrio. Adesso il calendario è molto compresso, servirà l’apporto di tutti e ci sarà uno sforzo fisico importante. I ragazzi hanno grandi motivazioni e l’aspetto mentale sarà fondamentale. Abbiamo un obiettivo importante e daremo tutto per raggiungerlo”.

I convocati granata

Questa la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Monza.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le probabili formazioni della gara di domani

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo.

MONZA: Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Ricci, Diaw, Mota Carvalho.