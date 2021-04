Salernitana: un caso di positività tra i granata, oggi nuovi tamponi

Sono stati resi noti nelle ultime ore gli orari delle gare delle ultime quattro giornate di campionato. La Salernitana, terza ad un punto dal secondo posto in Serie B, disputerà due gare in casa ed altrettante in trasferta.

Per i granata, reduci dalla rimonta con il Venezia, saranno tutte alle 14:00 le ultime quattro partite da disputare. In Serie B, infatti, non ci saranno più posticipi e anticipi ma tutte le sfide cadette sono in programma all’orario canonico delle 14:00. Tutte i turni saranno di scena ogni 72 ore, in un vero e proprio tour de force prima della post season. Il primo maggio allo stadio “Arechi” si gioca il match clou del sedicesimo turno con il Monza di Brocchi, quarta forza del campionato proprio dietro la Salernitana. Tre giorni dopo a Lignano Sabbiadoro trasferta in casa del Pordenone, alla ricerca di punti salvezza e dopo altri tre giorni si torna all’Arechi contro la capolista Empoli, che potrebbe essere già matematicamente promossa prima dell’incrocio con la squadra di Castori. Nell’ultima gara, in programma lunedì 10 maggio, gara esterna all’Adriatico di Pescara contro i biancazzurri attualmente con un piede e mezzo in Serie C.

Tra i granata riscontrato un caso di positività



La Salernitana, nelle ore passate, ha comunicato che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra. Si comunica altresì che il tesserato, al rientro dai due giorni di riposo, non è mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo. La stessa società ha reso noto poi che nel pomeriggio di oggi la squadra si è sottoposta a tamponi molecolari e sierologici i cui risultati sono attesi nella giornata di domani.

Il gruppo squadra in campo per gli allenamenti

Gli allenamenti della Salernitana dopo la gara di sabato contro il Venezia è ripresa domenica alle ore 11:00 presso il C.S. “Mary Rosy”. I granata impegnati contro il Venezia hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da una partitina. Aya e Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica e Guerrieri ha svolto lavoro atletico specifico. Ieri gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con un’attivazione tecnica seguita da una partitina. Aya, Sy e Kristoffersen (postumi di un trauma contusivo alla caviglia) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Coulibaly ha svolto un lavoro atletico specifico. Oggi squadra in campo nuovamente alle ore 15:00.