La “pizza roce”: chi conosce questo dolce e chi ancora oggi lo prepara?

Advertisement

La pizza roce o torta con il naspro è un tipico dolce Cilentano ancora oggi molto diffuso, che ricorda le antiche tradizioni del passato o gli avvenimenti importanti che coinvolgevano e riunivano la comunità locale.

Era un rito per le occasioni speciali come ricorrenze, feste nuziali o battesimi, totalmente lontano dall’odierna piccola pasticceria moderna e l’impiego della panna con tutte le sue varianti.

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione sono poveri e facilmente reperibili nelle nostre cucine: uova, farina, zucchero, glassa e confettini o ciliegine per la decorazione finale.

Questo dolce, proprio come la pasta di mandorle o pasta reale e i mostacciuoli, simboleggia la fedeltà dei costumi, l’amore per la patria e l’attaccamento alla memoria. In alcuni casi, li si offriva, raccolti in un “cartoccio” insieme ad altre prelibatezze, come bomboniera.

Lo si preparava con cura e attenzione per poi offrirlo ai propri cari che il solo vederlo riempiva i loro cuori pieni di gioia, illuminando i volti degli ospiti che, appena giunti in casa dell’invitato esclamavano: “Ha fatto pure la pizza roce”! (Clicca qui per la ricetta)

“La tradizione non consiste nel mantenere le ceneri ma nel mantenere viva una fiamma”

Jean Lèon Jaurès