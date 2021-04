Dilettanti: per le cilentane in campo Agropoli, Gelbison e Virtu Cilento

Nel weekend alle porte a scendere in campo tra i dilettanti saranno la Serie D e l’Eccellenza. Per le cilentane in campo la Gelbison, in quarta serie, Agropoli e Virtus Cilento, nel massimo campionato regionale non professionistico. Forfait, invece, per la Polisportiva Santa Maria che non sarà di scena al “Carrano” visti contagi che hanno colpito i siciliani del Licata.

Dilettanti: gara interna per la Gelbison in Serie D

La Gelbison sarà di scena sul campo amico del “Morra” contro la Cittanovese. Le due squadre sono divise attualmente da venti punti, con gli ospiti a quota 30 ma con una gara in meno rispetto ai cilentani, momentaneamente secondi con 50 lunghezze in graduatoria. I vallesi, reduci dal successo con l’Acireale, arrivano a questo incontro con l’imbattibilità interna da difendere grazie ai sette successi e ai cinque pareggi interni. I ragazzi del tecnico Ferazzoli hanno realizzato nelle gare casalinghe 20 reti subendone 11. La Cittanovese non vince da quattro gare, visti i due pari intervallati da due sconfitte di misura. I giallorossi calabresi, in zona play-out, in trasferta sono la quinta forza del raggruppamento: quattro i successi, tre le divisioni della posta in palio con sei passi falsi collezionati sono ad ora. Dirigerà il sig. Valentina Finzi della sezione di Foligno.

Eccellenza: cilentane impegnate nel girone E

Nel raggruppamento E d’Eccellenza campana sono inserite 5 salernitane. L’Agropoli di mister Turco debutterà domenica in casa contro l’Angri. Nell’altra gara si affrontano le due squadre vincenti nel primo turno: match tra le mura amiche per la Virtus Cilento del tecnico Castiello opposta al Buccino Volcei allenata da Pietropinto. Riposa, invece, il Faiano.

Eccellenza girone E 1° turno 18-04-21 16:00 Agropoli Vs Angri 18-04-21 16:00 Virtus Cilento Vs Buccino Volcei Riposa Faiano

La classifica: Buccino Volcei e Virtus Cilento 3, Agropoli *, Angri e Faiano 0. * Una gara in meno